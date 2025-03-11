达赖喇嘛出新书 描绘西藏未来架构

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（法新社新德里11日电） 西藏精神领袖达赖喇嘛今天推出新书，他描述这本书是「西藏未来的架构」。 这本名为「为无声者发声」（Voice for the Voiceless，暂译）的书，叙述达赖喇嘛代表西藏及其人民与中国历任领袖打交道的历史。

达赖喇嘛还写道：「西藏人民管理自己故土的权利不能无限期被否决，他们对自由的渴望也不能永远被压迫粉碎。」 达赖喇嘛将于今年7月度过90岁生日，他是愈来愈少数仍记得西藏在1959年起义之前是什么样子的人，他于那一年逃往印度，流亡至今。他说，这本书详述他70年来为了「拯救我的故土和人民」所做的「不间断的努力」。

他在书中写道：「唯有当我们营造双方都能自由对话和谈判的氛围时，才能出现持久的解决方案。」

他本月稍早也在「华盛顿邮报」写道：「西藏人花了近75年争取自由…他们的抗争应该在我死后继续下去。」

北京与西藏领袖之间的对话自2010年以来停滞至今。

达赖喇嘛在关于这本书的声明中说：「即便承受所有痛苦和破坏，我们仍坚持希望我们争取自由和尊严的奋斗会有一个和平解决方案。」

「从我19岁在北京与大权在握的毛（泽东）主席谈判，到我近年试图与习近平主席沟通，我在本书中传达我们努力的诚意…我希望这本书…即使在我死后，也能提供一个西藏未来的架构。」

达赖喇嘛2011年卸下政治领袖身分，将世俗权力交给全球13万名西藏人选出的政府。现任西藏流亡政府司政边巴次仁曾说，流亡政府不寻求西藏彻底独立，而是追求长期「中庸」政策，争取更多自治权。

中国称这个成立于印度的西藏政府为「傀儡政府」。

但达赖喇嘛说，任何解决方案都必须经过双方坦率对话的谈判。

他还说：「可以确定的是，无论是由个人或党领导，没有一个极权主义政权能永久存续，因为他们虐待的对象就是他们声称代表的人民。