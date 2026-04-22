选举易受极端天气干扰 民主体系面临新挑战

afp_tickers

3 分钟

（法新社斯德哥尔摩22日电） 今天出炉的研究报告指出，洪水、野火与极端天气对民主构成的威胁日益加剧，过去20年来，全球至少有52个国家的94场选举或公投，曾因天灾侵袭而被迫中断或延后。

这份由斯德哥尔摩（Stockholm）「国际民主及选举协助研究所」（International IDEA）发表、并配合4月22日世界地球日（Earth Day）发布的报告指出，2006至2025年间，至少有26场选举与公投作业，因天灾而全部或部分延后。

报告指出，另有选举与公投作业因洪水、飓风、热浪或土石流而不得不打断。此时，人为造成的气候变迁正逐步推升全球气温、加剧极端天气。

报告指出，光在2024年，极端天气就影响了18国的23场选举。

国际民主及选举协助研究所发布声明指出：「从飓风洪水，到野火热浪，这些事件破坏基础设施，造成选民流离失所，并迫使选务机构临时修改选举流程。」

报告细列天灾对选举影响的案例，包括：2012年受到飓风珊迪（Hurricane Sandy）影响的美国联邦大选；2019年受到气旋影响的莫三比克选举；2023年受到强震影响的土耳其总统和国会大选；2024年受到洪水与土石流影响的波士尼亚地方选举；以及2025年受到严重热浪冲击的菲律宾全国暨地方选举等。

报告指出，「随着气候相关风险加剧，对原本就脆弱的民主体系带来的压力预期将进一步上升。」

报告强调，民主机构，特别是选举系统，应视为「易受环境威胁、需特别保护的关键基础设施」。

报告作者呼吁各国，将选举流程纳入国家气候调适及灾害风险减缓策略之中。