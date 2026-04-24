逾40度高温「酷暑日」频现 东京都鼓励员工短裤上班

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（法新社东京24日电） 随着中东战争引发能源成本高涨疑虑，日本官员今天表示，东京都政府鼓励员工改穿短裤上班，降低对冷气的依赖。

这项放宽服装仪容规定的举措，是「清凉商务」（Cool Biz）的升级版。日本「清凉商务」节能倡议由环境省于2005年发起，鼓励员工在夏季舍弃西装外套与领带，当时甚至可见部分官员穿着冲绳风格的开襟衬衫上班。

一位不愿具名的东京都官员向法新社表示，中东战争引发的能源疑虑，是促使东京都当局决定提升节能层级、并于本月开始允许员工穿着短裤的「因素之一」。

根据当地媒体本周稍早报导画面，东京都厅舍内已经可以看到部分男性员工穿着短裤与T恤办公。

东京都知事小池百合子对此全力支持。20年前，正是小池在担任环境大臣期间发起「清凉商务」运动。

小池本月稍早向媒体表示，鉴于「电力供需前景严峻」，今年夏天「我们鼓励以舒适为优先的『酷帅』打扮，包括 Polo衫、T恤及运动鞋，并可视工作性质穿着短裤」。

小池还说，新版「清凉商务」倡议还包括扩大推动远距办公以及提早上班。

根据日本气象厅数据，日本去年经历了自1898年有纪录以来最炎热的夏天。

由于气温飙升至摄氏40度以上的情况越来越常见，气象厅上周将这类极端高温的日子命名为「酷暑日」。