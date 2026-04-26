逾9万藏人投票选流亡政府 达赖喇嘛接班受关注

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（法新社印度拜拉库普26日电） 居住在中国控制范围外的藏人今天投票选出流亡政府。由于藏人准备迎接一个终将到来、且不可避免失去其崇敬领袖达赖喇嘛的未来，这场选举的意义显得格外重大。 设于印度的藏人行政中央（Central Tibetan Administration）尽管被中国谴责为「不过是分裂主义政治团体」，但对流亡藏人而言是重要机构，尤其是在达赖喇嘛于2011年移交政治权力之后。

19岁的首投族丹增次仁（Tenzin Tsering）表示：「我们的选票至关重要。」他正等着投下选票，希望能推动提升年轻人在体制中的话语权。 他在印度南部卡纳塔卡邦（Karnataka）的拜拉库普（Bylakuppe）表示：「我们需要足以体现社群未来愿景的声音，而不只是停留在过去。」拜拉库普是印度最大的流亡藏人据点之一。 这场投票预计在27个国家举行，但不包括中国。 全球共有9.1万名登记选民，其中包括喜马拉雅高山地区的佛教僧侣、南亚大城市中的政治流亡者，以及居住在澳洲、欧洲与北美的难民。 现年90岁的达赖喇嘛，自1959年中国军队镇压起义后从西藏拉萨出逃印度，流亡至今。他本人坚称自己仍有许多年可活。 但这位诺贝尔和平奖得主的支持者深知，尽管中国共产党奉行无神论，去年仍公开表示，这位佛教领袖未来的接班人，必须由中国政府批准。 达赖喇嘛表示，甘丹颇章基金会（Gaden Phodrang Foundation）才是唯一有权认定转世灵童的单位。