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金卡戴珊2016年巴黎遭抢劫 69岁主嫌获轻判

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（法新社巴黎23日电） 美国实境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）2016年下榻巴黎饭店期间遭抢，法国法院今天判决一群抢匪有罪，然而这群抢匪均不必重返监狱，刑度亦比检方求刑宽松。

金卡戴珊形容遇劫事件「是我一生中最可怕的经历」。判决一出，她随即对法国当局在本案中追求「正义」表达感激。

今年4月以来，有9男1女接受审判，检察官针对遭控抢劫的4名男子寻求最重的10年刑期。

69岁主嫌克达什（Aomar Ait Khedache）被判处最重刑期，即3年监禁加上缓刑5年，但由于他已服刑一段时间，所以将与其他遭定罪者一样，不会再被关押。

另有2名被控提供金卡戴珊行踪的犯嫌则获判无罪。今天判处的所有刑期均远低于检方请求的刑度。

这起抢案发生在2016年10月2日到3日夜里，当年36岁的金卡黛珊下榻法国首都巴黎一间专属饭店时遭遇抢劫。

当时抢匪持枪抵住金卡黛珊头部威胁，将她五花大绑，并用胶带封住她的嘴巴，最后从她身上劫走价值1000万美元（约新台币3亿元）的珠宝。

金卡黛珊在判决出炉后表示，她对「法国当局追求正义深为感激」。

她透过律师发表声明指出：「这起犯行是我一生中最可怕的经历，对我和我的家人造成深远影响。」

她补充表示：「虽然我永远不会忘记发生过的事，但我相信成长和负责的力量，并祈祷所有人都能获得疗愈。」

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