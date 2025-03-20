关税：一分钟快速解读

关税在美国总统唐纳德·特朗普的经济战略和外交博弈中占据核心位置。它究竟带来了怎样的影响？谁能从中获益，又是谁在承担最终的成本？本视频将带您快速了解关税的类型及其对商品价格的影响。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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关税是政府对进口商品和服务征收的税费，从而使外国产品的价格高于本国产品。
这些关税通常用于保护本国产业免受外国竞争、增加政府财政收入或调节贸易不平衡。此外，关税也可用作外交筹码。
(编辑：Virginie Mangin，编译自英语：瑞士资讯中文部/gj)
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美国关税政策加剧全球贸易混乱，世贸组织还能做“裁判”吗？
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近年来，全球贸易格局正在经历剧烈震荡。从中美贸易战到欧美之间的经济摩擦，曾经主导国际贸易规则的世界贸易组织(WTO)正面临前所未有的挑战。在这一变局中，世贸组织是否仍然具备协调各国贸易关系、维护全球贸易秩序的能力？
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美国与欧洲的贸易争端不会对瑞士造成影响
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为期两天的二十国集团(G20)财政部长和中央银行行长会议于2月27日在南非首都开普敦落下帷幕，瑞士联邦主席兼财政部长卡琳-凯勒-苏特在与会期间接受瑞士Keystone-SDA新闻社采访时表示，她确信，欧盟可能对美国采取的反制措施不会对瑞士造成影响。
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一文读懂究竟何为“稳定币”
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在加密货币快速扩张与迅猛激增的同时，其相对于传统法定货币的价值也屡屡出现大幅波动。以传统货币为支撑的新型加密货币则有望带来更大的稳定性。
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