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关税：一分钟快速解读

关税在美国总统唐纳德·特朗普的经济战略和外交博弈中占据核心位置。它究竟带来了怎样的影响？谁能从中获益，又是谁在承担最终的成本？本视频将带您快速了解关税的类型及其对商品价格的影响。

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我是一名多媒体记者，负责"国际日内瓦"报道，并支持英语部的编辑质量控制。 作为瑞士-智利籍的多媒体记者，我拥有20年新闻报道经验，涉及美国、欧洲和中东地区，并偶尔前往南美和非洲执行任务。我热衷于调查性和长篇新闻报道，同时也曾参与突发新闻报道，涵盖各类新闻形式。

我的工作重点是制作科学和技术主题的视频和播客。我专注于开发适用于手机观看的讲解型视频，将动画与纪录片风格相结合。 我在苏黎世艺术大学学习电影制作和动画，并于2004年开始在瑞士资讯担任视频记者。从那时起，我专注于为我们的视觉产品制作不同风格的动画。

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关税是政府对进口商品和服务征收的税费，从而使外国产品的价格高于本国产品。

这些关税通常用于保护本国产业免受外国竞争、增加政府财政收入或调节贸易不平衡。此外，关税也可用作外交筹码。

(编辑：Virginie Mangin，编译自英语：瑞士资讯中文部/gj)

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