关税：一分钟快速解读

关税在美国总统唐纳德·特朗普的经济战略和外交博弈中占据核心位置。它究竟带来了怎样的影响？谁能从中获益，又是谁在承担最终的成本？本视频将带您快速了解关税的类型及其对商品价格的影响。

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关税是政府对进口商品和服务征收的税费，从而使外国产品的价格高于本国产品。

这些关税通常用于保护本国产业免受外国竞争、增加政府财政收入或调节贸易不平衡。此外，关税也可用作外交筹码。

(编辑：Virginie Mangin，编译自英语：瑞士资讯中文部/gj)

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