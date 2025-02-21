瑞银是核武器制造商的主要非美国投资者之一

一份最新报告显示，资助主要核武器制造商的金融机构数量正在减少，但瑞士的瑞银集团(UBS)却是该产业全球前30大投资者之一。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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总部位于日内瓦的国际废除核武器运动(ICAN)发布的报告指出，瑞银通过股票或债券形式向核武器制造商注入了近25亿美元(约合人民币182亿元)。此外，该银行还提供了逾30亿美元(约合人民币218亿元)的贷款或认购服务。
去年，共有260家金融机构与24家核武器生产企业之一或多家存在融资或投资关系。这一数字在一年内减少了27家，自《禁止核武器条约》于2021年生效以来，总数已减少超过70家。同时，核武器制造商获得的贷款总额也减少了60亿美元，降至不足2700亿美元。
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瑞士央行、瑞信和瑞银在军火工业上投资数十亿
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瑞士大型金融机构对全球军备的投资高达数十亿美元。仅在美国，瑞士央行就投资了超过20亿美元(约合132.6亿人民币)。 11月29日，瑞士公民将决定他们是否希望结束这类投资。
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国际废除核武器运动执行主任梅丽莎·帕克(Melissa Parke)表示，这一趋势“展现了该条约的力量，令这些不人道且无差别杀伤的武器受到道德谴责”。即便如此，主要核武器制造商持有的股票和债券总价值仍上升至5130亿美元。
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消除核武器：前所未有的紧迫性
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国际废除核武器运动(ICAN)获得诺贝尔和平奖已是六年前的事情。近期，俄罗斯不断升级的核威胁，使通向无核世界的道路比以往更加崎岖。在一次与瑞士资讯的专访中，国际废除核武器运动新任执行主任梅丽莎·帕克谈到了实现无核武器未来所面临的突出挑战。
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尽管瑞士议会已通过一项动议，要求政府采取行动，但瑞士仍未加入上述条约。
国际废除核武器运动曾在2017年获得诺贝尔和平奖，并于去年7月发起了一项全民动议，以推动瑞士政府批准该条约。目前，全球近半数国家已批准、签署或表示有意加入该条约。
此外，全球超过130家投资机构支持该禁令条约，其中包括四家瑞士机构。这些投资机构共管理逾4万亿美元的资产。
国际废除核武器运动公布的这份调研报告名为《巨大的代价：核武器制造企业及其资助方》(At Great Cost: The companies building nuclear weapons and their financiers)。
调研发现，来自中国、法国、印度、意大利、荷兰和美国的24家企业深度参与核武器的生产。报告所列的许多企业均签订了多年合同，合同总额至少达4650亿美元。
除加拿大的永明金融(Sun Life Financial)外，前十大投资者(持有股票或债券)总部均位于美国。而前十大债权人向24家核武器制造商提供了1467.31亿美元的贷款和承销服务，占所有融资总额的54%以上。
按投资总金额排名，对核武企业投资最多的国家/地区分别是美国(142家投资机构)、加拿大(13家)、英国(15家)、法国(8家)、日本(7家)、西班牙(4家)、挪威(1家)、瑞士(1家)、百慕大(4家)、德国(7家)和韩国(2家)等。
资料来源：ICAN调研报告外部链接
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约68000名乌克兰难民生活在瑞士
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自俄乌战争爆发三年以来，约6.8万名乌克兰难民目前以S类保护身份在瑞士居住。
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瑞士器官移植：心脏体外存活时间新纪录
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瑞士面临外国游客不缴停车罚款及其他交通违法罚款的问题，近日瑞士政府已同意对此展开调查，并考虑采取应对措施。
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近日瑞士法语区消费者事务办公室对运动品牌On昂跑提起法律诉讼，指控该品牌涉嫌“环保洗绿”(greenwashing)。但On昂跑公司坚决否认相关指控。
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中国外交部否认瑞士关于藏人与维吾尔人的报告
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中国外交部周四(2月13日)否认了瑞士政府的一份报告。该报告称中国正在打压生活在瑞士的藏族和维吾尔族群体。中国外交部表示，这份报告的内容纯属“错误信息”。
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瑞士政府周三(2月12日)发布的一份报告称，生活在瑞士的藏族和维吾尔族群体可能正受到来自中国的压力，中方鼓励他们暗中监视同胞并收集情报。
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乌克兰战争升级，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京威胁要使用其核武库- 随着战事的发展，恐惧情绪蔓延整个欧洲。瑞士的准备可谓充分，但如果发生全面核战争，它的掩体也不会创造奇迹。
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没有核武器的世界会是什么样子？
一些人认为核武器是保证和平与稳定的有效手段，但另一些人觉得核武器构成一大威胁。你对此有何看法？
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