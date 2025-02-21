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瑞银是核武器制造商的主要非美国投资者之一

根据一项调研，瑞银集团是全球第九大非美国投资者。
根据一项调研，瑞银集团是全球第九大非美国投资者。 Keystone-SDA

一份最新报告显示，资助主要核武器制造商的金融机构数量正在减少，但瑞士的瑞银集团(UBS)却是该产业全球前30大投资者之一。

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总部位于日内瓦的国际废除核武器运动(ICAN)发布的报告指出，瑞银通过股票或债券形式向核武器制造商注入了近25亿美元(约合人民币182亿元)。此外，该银行还提供了逾30亿美元(约合人民币218亿元)的贷款或认购服务。

去年，共有260家金融机构与24家核武器生产企业之一或多家存在融资或投资关系。这一数字在一年内减少了27家，自《禁止核武器条约》于2021年生效以来，总数已减少超过70家。同时，核武器制造商获得的贷款总额也减少了60亿美元，降至不足2700亿美元。

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国际废除核武器运动执行主任梅丽莎·帕克(Melissa Parke)表示，这一趋势“展现了该条约的力量，令这些不人道且无差别杀伤的武器受到道德谴责”。即便如此，主要核武器制造商持有的股票和债券总价值仍上升至5130亿美元。

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尽管瑞士议会已通过一项动议，要求政府采取行动，但瑞士仍未加入上述条约。

国际废除核武器运动曾在2017年获得诺贝尔和平奖，并于去年7月发起了一项全民动议，以推动瑞士政府批准该条约。目前，全球近半数国家已批准、签署或表示有意加入该条约。

此外，全球超过130家投资机构支持该禁令条约，其中包括四家瑞士机构。这些投资机构共管理逾4万亿美元的资产。

国际废除核武器运动公布的这份调研报告名为《巨大的代价：核武器制造企业及其资助方》(At Great Cost: The companies building nuclear weapons and their financiers)。

调研发现，来自中国、法国、印度、意大利、荷兰和美国的24家企业深度参与核武器的生产。报告所列的许多企业均签订了多年合同，合同总额至少达4650亿美元。

除加拿大的永明金融(Sun Life Financial)外，前十大投资者(持有股票或债券)总部均位于美国。而前十大债权人向24家核武器制造商提供了1467.31亿美元的贷款和承销服务，占所有融资总额的54%以上。

按投资总金额排名，对核武企业投资最多的国家/地区分别是美国(142家投资机构)、加拿大(13家)、英国(15家)、法国(8家)、日本(7家)、西班牙(4家)、挪威(1家)、瑞士(1家)、百慕大(4家)、德国(7家)和韩国(2家)等。

资料来源：ICAN调研报告外部链接

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