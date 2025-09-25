The Swiss voice in the world since 1935

镍矿污染珊瑚礁 NGO忧印尼海洋生态受威胁

此内容发布于
2 分钟

（法新社雅加达25日电） 尽管印尼政府已撤销多项采矿许可，环保团体今天警告，镍矿开采仍持续威胁全球最重要海洋生物多样性及珊瑚重镇之一的拉贾安帕特（Raja Ampat）地区。

当地非政府组织Auriga Nusantara与Earth Insight发布报告指出，对拉贾安帕特区域近期及过往矿业活动的分析显示，从陆地森林滥伐到泥沙流入海中覆盖珊瑚礁，已形成「连锁破坏效应」。

Auriga Nusantara执行长曼努龙（Timer Manurung）接受法新社访问时说：「采矿结束后的复育工作非常不足。我们担心现在的镍矿开采对拉贾安帕特的冲击恐达数十年。」

拉贾安帕特位于知名的「珊瑚大三角」（Coral Triangle），以丰富海洋资源吸引各国潜水客，被视为全球保育重点区域。

在当地居民和环保人士强烈抗议镍矿开采对环境造成的冲击后，印尼政府今年6月已撤销西南巴布亚省（Southwest Papua）拉贾安帕特群岛地区5家镍矿公司中4家的营运许可。镍矿广泛应用于不锈钢与电动车等领域。

然而印尼政府今年9月允许其中一家公司PT Gag Nikel恢复作业，理由是其「影响可以被妥善管理」。

不过环保团体指出，目前已有严重破坏发生，恢复环境的迹象也相当有限。

这些团体在当地拍摄的影像显示，光秃秃植被的山坡下方，原本翠绿的海水因泥沙流入转为混浊褐色。

