长期干旱再逢暴雨 巴西至少8人死亡

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（法新社巴西利亚12日电） 严重干旱引发创纪录的野火后，暴风雨又席卷国内部分地区，巴西当局今天表示，至少有8人因此死亡。

巴西国家气象研究所（National Institute of Meteorology）的资料显示，自昨天以来，巴西中部与东南部遭受每小时100公里的强风，以及多达10公分的单日降雨量。

圣保罗州民防部门表示，已有7人死亡，主因是暴风雨导致树木倾倒与墙壁坍塌。

圣保罗州是巴西人口最多的州，

圣保罗市大部分地区停电，能源公司Enel表示，约有160万户家庭与企业仍旧处于断电。

当地指挥中心表示，在首都巴西利亚（Brasilia），拆除宪兵总部前的旗帜时有一棵树倒下，造成1名士兵死亡，另1名士兵受伤。

新闻媒体报导，由于雨水自屋顶漏出，巴西国会下院联邦众议院（Chamber of Deputies）官员不得不在室内使用雨伞。

尽管如此，许多人还是对这场倾盆大雨表示欢迎，认为巴西利亚经历逾165天的干旱纪录后，终于可以松了一口气。

巴西近几个月经历了有史以来最严重的干旱，专家表示，这与气候变迁有关。

干燥天气在全国引发大火，席卷亚马逊雨林。巴西中西部大沼泽（Pantanal）湿地的美洲豹遭火焰烧伤，主要城市也浓烟弥漫。