阿塞德垮台 美对叙利亚政策恐有所转变

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（法新社华盛顿10日电） 10多年来，美国一直试图避免卷入叙利亚的政治乱局，因为找不到合适的合作伙伴。伊斯兰主义反抗军推翻叙国强人阿塞德迫使美方改变态度，并引发一场攸关美国利益的辩论。

在阿塞德（Bashar al-Assad）垮台前夕，即将在一个多月后重返白宫的川普直言不讳地说叙利亚情势「一团糟」，还说美国不应该卷入其中。

拜登政府反驳道，美国利益明显受到威胁，包括避免叙利亚分裂和极端组织伊斯兰国（IS）死灰复燃。

美国智库「外交关系协会」（CFR）资深研究员库克（Steven Cook）表示，川普和拜登的声明可以结合起来，「反而形成一项还不错的政策」。

库克表示，美国必须解决伊斯兰国（IS）和盖达组织（Al-Qaeda）构成的真正隐患，但「在涉及叙利亚政治方面而言，我认为这不会带来任何好处」。

自前总统欧巴马上任以来，美国在叙利亚问题上一直保持谨慎态度，批评者经常嘲笑这种做法「无政策可言」。

美国质疑阿塞德掌权的合法性，要求对21世纪最致命战争之一的暴行究责，但因对主要反抗军的疑虑，要阿塞德下台并非美方优先考量。

伊斯兰主义团体沙姆解放组织（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）领导反抗军推翻阿塞德，其根源可追溯到叙利亚盖达组织分支，迄今仍被美国视为恐怖组织。

自欧巴马时期以来，美国不顾支持沙姆解放组织的土耳其强烈反对，在叙利亚与规模较小的库德族少数民族结盟，以打击伊斯兰国组织。目前约有900名美军部署在叙利亚。

在亲密盟友俄罗斯深陷入侵乌克兰的泥潭，以色列军队又严重削弱伊朗和黎巴嫩民兵真主党（Hezbollah）等阿塞德的主要支持者后，阿塞德在反抗军突袭中垮台。

● 如何与伊斯兰主义者交手？

美国最后一任驻叙利亚大使福特（Robert Ford）2012年曾协助带头将沙姆解放组织列为恐怖组织，但他表示，自那之后，这个组织就不再攻击美国或西方目标，而是与盖达组织和伊斯兰国武装势力作战。

福特也满怀希望地提到反抗军首领乔拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）在胜利后发表的声明，其中包括欢迎国际社会对发现的任何化学武器进行监督。

福特说：「我并不是说要『相信乔拉尼』。他显然是个独裁者，他显然是个伊斯兰主义者，不相信基督徒拥有与穆斯林平等的权力，但我确实想在一些事情上考验他。」

他还说，华府应该退居二线，让叙利亚人解决他们的未来。

● 权衡恐怖组织标签

川普并未表明他在第2任期将如何改变叙利亚政策，但他过去并没有不愿与美国黑名单上的外国对手进行谈判的纪录，无论是阿富汗的塔利班（Taliban）还是北韩领导人金正恩。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）表示，美国与被指定为恐怖组织的团体接触，并无法律限制，但他说华府与沙姆解放组织没有直接对话。

美国智库战略暨国际研究中心（CSIS）资深研究员霍尔（Natasha Hall）表示，除非美国重新考虑将沙姆解放组织列为恐怖组织一事，否则叙利亚可能面临「毁灭性的经济和人道主义后果」，因为这会阻碍援助组织的工作。

但她说：「话虽如此，如果在撕下这个标签之前，没有一个既定的谈判框架和良好行为，也可能为叙利亚未来铸下一个重大错误。」（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）