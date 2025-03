阿富汗电视台复台

(法新社喀布尔1日电) 阿富汗电视台Arezo TV高层表示,Arezo TV去年12月遭塔利班道德部勒令关台后,今天恢复营运。

电视台负责人阿比德(Bassir Abid)表示,首都喀布尔Arezo TV门上的封条,在阿富汗劝善惩恶部(Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice)官员在场的情况下撕除,阿比德并表示,电视台已「恢复运作」。

Arezo TV去年遭劝善惩恶部指控有流亡媒体支持且背叛伊斯兰价值观,于同年12月4日被勒令关台。

Arezo TV的7名员工被捕,但于12月稍晚获释,当时该电视台仍处于关台状态。

塔利班政府尚未说明允许Arezo TV复台的原因。