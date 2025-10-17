阿富汗：巴基斯坦破坏停火 再次发动空袭酿10死

（法新社喀布尔17日电） 阿富汗官员向法新社透露，巴基斯坦今天晚间对阿富汗境内发动空袭，造成至少10人丧生，破坏了仅维持两天的边界停火。

这项停火暂停了先前近一周的边界血腥冲突，这些冲突已造成双方数十名军民丧生，但停火仅维持了48小时。

一名要求匿名的塔利班（Taliban）高阶官员对法新社表示：「巴基斯坦轰炸了巴克迪卡省（Paktika）3个目标，破坏停火。阿富汗将展开反击。」

一名要求匿名的省立医院官员告诉法新社，巴基斯坦空袭造成10名平民丧生，其中包括两名儿童，另有12人受伤。

停火于格林威治标准时间15日13:00开始，巴基斯坦表示停火将持续48小时，但阿富汗则称停火一直有效，直到巴基斯坦违反为止。

巴基斯坦国防部长阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）指控阿富汗「充当印度的代理人」并「密谋对付巴基斯坦」。

阿瑟夫在X平台发文表示：「从现在起，外交行动将不再以呼吁和平的形式展开，也不会派代表团前往喀布尔。」此言一出，新一轮空袭消息随即传出。

他强调：「无论恐怖主义的源头在哪里，都必须付出沉重代价。」

塔利班政府发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）表示，部队已接到命令，除非巴基斯坦先开火，否则不会先动手。

他在接受阿富汗电视台Ariana采访时重申已下达给部队的讯息：「如果他们开火，那么你们就有充分权利保卫国家。」