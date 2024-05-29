阿尔及利亚提安理会决议草案 阻以色列拉法攻势

afp_tickers

2 分钟

（法新社联合国纽约总部29日电） 联合国安全理事会非常任理事国阿尔及利亚今天提出安理会决议草案，要求加萨走廊停火及所有哈玛斯（Hamas）挟持的人质获释，并要求以色列在拉法「即刻停止军事攻势」。

阿尔及利亚驻联合国大使本贾马（Amar Bendjama）今天稍早表示，安理会15个成员国已就加萨局势举行闭门会议，希望能「遏阻在拉法的杀戮」。

阿尔及利亚也引述国际法院（International Court of Justice）上周的判决，「认定占领国以色列应立即停止其军事攻势，以及在拉法的其他行动」。

这项决议草案也要求各方立即停火，以及即刻无条件释放所有人质。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日对以色列发动跨境攻击，并劫持了252名人质，其中121人目前仍在加萨，当中37人据以军表示已经死亡。

以色列26日攻击拉法难民营导致45人死亡，引发国际谴责声浪，阿尔及利亚今天要求召开安理会紧急会议。

加萨民防官员表示，以色列昨天还攻击在拉法西边的难民营，造成至少21人死亡。

本贾马未明确表示，他希望何时将此决议草案付诸表决。

外交人士表示，安理会可能在近日表决。

安理会决议案必须取得至少9票赞成，以及美国、英国、法国、俄罗斯和中国5个常任理事国未否决才能通过。美国目前为止已否决3个关于加萨战争的决议草案，护航盟邦以色列。