阿联遇袭升高区域紧张 美伊停火协议岌岌可危

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（法新社德黑兰4日电） 阿拉伯联合大公国遭伊朗飞弹与无人机密集攻击，升高区域紧张情势，使本已脆弱的美伊停火协议岌岌可危。美国总统川普今天受访时，拒绝回答停火协议是否仍然有效。

阿联外交部在声明中表示：「这些攻击构成危险局势升温与令人无法接受的侵犯，为国家安全、稳定与领土安全带来直接威胁。」阿联是美国亲密盟友，也是以色列的重要阿拉伯伙伴。 阿联当局通报，富查伊哈（Fujairah）一处能源设施遇袭，造成3名印度籍人员受伤。官方媒体报导，在紧邻荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的阿曼沿海城镇布哈（Bukha），一栋住宅大楼遭战火波及，导致2人受伤。

阿联遇袭后，油价进一步上涨，国际基准油价北海布伦特原油（Brent）7月交割价飙升逾5%。

自中东战事爆发以来，能源成本大涨已对全球经济造成冲击，也在美国期中选举登场前几个月，为川普带来政治压力。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，川普今天接受媒体访问时，拒绝说明美伊停火协议是否仍然有效。

当被问及与伊朗的停火是否已经结束，以及是否可能重启军事行动时，川普说，「这我不能告诉你」。

以色列军方表示，部队已进入高度戒备状态。

阿联也宣布，本周剩余时间所有学校恢复远距教学。

阿联国防部表示，伊朗发射4枚巡弋飞弹，其中3枚成功被拦截，另一枚落入海中。

阿联当局指出，伊朗也向一艘隶属国营石油巨头阿布达比国家石油公司（ADNOC）的油轮发射无人机。

伊朗军方并未否认发动攻击，仅说伊朗「并无预先规划攻击相关石油设施」。

自美伊停火以来，华府与德黑兰外交谈判陷入僵局，美方两度取消派高层官员赴巴基斯坦参与新一轮会谈的行程，川普也对伊朗提出的和平提案前景抱持怀疑态度。

此外，以色列与黎巴嫩停火协议似乎也危在旦夕。在伊朗支持的黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）对以色列发动攻击后，以军对黎巴嫩展开大规模轰炸，并出动地面部队。

据黎巴嫩卫生部统计，以色列攻击已造成逾2700人死亡。

真主党与以色列部队今天在黎巴嫩南部交火，以军通报有2名士兵受伤。

黎巴嫩总统奥恩（Joseph Aoun）说，在与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）举行任何会谈前，以方必须先停止攻击并达成安全协议。（编译：刘文瑜）