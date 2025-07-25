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雪佛龙恢复在委内瑞拉营运　马杜洛：美国批准

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（法新社卡拉卡斯24日电） 委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）今天表示，石油巨头雪佛龙公司（Chevron）获美国批准恢复在委内瑞拉生产石油，重新取得5月遭到撤销的执照。

马杜洛接受南方电视台（Telesur）采访时表示：「雪佛龙公司已接获通知，取得准予继续其委内瑞拉业务的许可。」

不过，华府或雪佛龙公司都没有立即证实这项消息。

美国总统川普第一任期实施制裁后，前总统拜登2022年让美国石油公司得以恢复在委内瑞拉产油。不过川普重返白宫后，今年2月宣布将撤销雪佛龙公司在委内瑞拉的营运许可。

雪佛龙的执照已于5月到期。该公司表示，为符合新一轮制裁规定，已停止在委内瑞拉的开采业务。

据「华尔街日报」（The Wall Street Journal）报导，雪佛龙公司将依据一项新协议恢复营运。

委内瑞拉与美国关系紧张多年。马杜洛2019年就任新一届总统，国际社会普遍认为使他连任的选举结果存在舞弊，美国也拒绝认可。

川普政府随后对委内瑞拉实施经济制裁与石油禁运。尽管如此，双方仍保有沟通管道。

根据一项协议，委内瑞拉上周释放10名美国籍囚犯，252名遭美国驱逐到萨尔瓦多监狱关押的委内瑞拉人则获遣送回国。

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