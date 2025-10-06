雪梨惊传无差别枪击事件 枪手扫射50枪酿16人伤

（法新社雪梨6日电） 一名60岁男子涉嫌在澳洲雪梨闹区射击约50发子弹，造成16人受伤，目前已被警方拘留。

警方昨晚接获报案后，赶往雪梨市内西区（Inner West）一条街道，当时这名枪手正随机向路过的车辆和警察开枪。

大批警力随后包围现场并封锁街区，之后进入一家商店楼上的房间，逮捕这名男子，并在现场查获一把步枪。

警方最初称这名男子射击多达百发子弹，造成20人受伤，新南威尔斯州（New South Wales）代理警司派瑞（Stephen Parry）今天将数字下修为射击约50发子弹，酿成16人受伤。

他补充道：「在我35年的警察生涯中，很少遇见这种随机向街上人群开火的事件。」

在逮捕过程中，被控开枪的男子眼部受到轻伤，已送医治疗。警方尚未对他提出任何指控，调查仍在进行中。

新南威尔斯州警察局长兰尼恩（Mal Lanyon）今天形容这起枪击事件「严重且骇人」。

他接受当地电台2GB访问时表示，枪手作案动机不明，但「无已知证据显示与恐怖活动或任何帮派活动有关」。

塔斯马尼亚岛（Tasmania）阿瑟港（Port Arthur）1996年发生大规模枪击，造成35人丧生后，澳洲制定严格枪枝法律，此后大规模枪击案在澳洲境内就相当罕见。

2022年，昆士兰小镇威姆毕拉（Wieambilla）附近发生枪击案，造成6人死亡，其中包括两名警察。

澳洲警方表示，56岁男嫌弗利曼（(Dezi Freeman）今年8月开枪袭警，造成员警两死一伤，目前持有枪械在逃。（编译：刘文瑜）