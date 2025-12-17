雪梨海滩枪击嫌犯曾入境 菲：无证据显示在当地受训

（法新社马尼拉17日电） 日前在雪梨邦代海滩涉嫌犯下大规模枪击案的一对父子，11月曾待在菲律宾南部一处以伊斯兰叛乱活动着称的岛屿。菲国政府今天表示，并无证据显示该国被当成恐怖分子训练场所。

菲律宾总统府发言人卡斯楚（Claire Castro）在记者会上表示，总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）「强烈反对这种以偏概全，以及将菲律宾描绘为『伊斯兰国』（ISIS）训练热点的误导性说法」。

卡斯楚转述国家安全会议（National Security Council）声明指出：「目前并没有任何已提出的证据支持菲律宾被当成恐怖分子训练场所的说法。」

她说：「并无任何经过查证的报导或证实涉嫌邦代海滩枪击事件的人士在菲律宾接受过任何形式的训练。」

菲律宾移民局昨天证实，日前在雪梨邦代海滩（Bondi Beach）向参与犹太节日「光明节」（Hanukkah）活动的群众举枪扫射，造成15人死亡的枪击案嫌犯阿克拉姆（Sajid Akram）和儿子纳维德（Naveed Akram），今年11月1日曾入境菲律宾，目的地是南部的纳卯市（Davao）。

纳卯市所在的民答那峨岛（Mindanao），早年曾是恐怖组织与穆斯林分离主义团体活跃的地区。澳洲当局目前正在调查两人在该趟旅程是否会见当地的激进组织。

菲律宾军方今天表示，自从2017年马拉韦市（Marawi）激战后，目前还在民答那峨岛活动的武装穆斯林组织势力已大幅被削弱。

当年历时5个月的战役，政府军与亲伊斯兰国的马巫德集团（Maute）及阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）武装分子交战，造成逾1000人死亡，数十万人流离失所。

菲律宾军方发言人巴迪亚（Francel Padilla）在记者会上表示：「自2024年初以来，我们没有记录到任何重大恐怖行动或训练活动。他们已经四分五裂，群龙无首。」

菲律宾军方公共事务办公室主任崔尼代（Xerxes Trinidad）告诉媒体，这对父子档枪手11月在菲律宾停留的时间，并不足以接受具规模的训练。「训练不可能在短短30天内完成，尤其是射击等专业技能」。