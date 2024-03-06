韩国医师罢工延烧 警首度传医师问话

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（法新社首尔6日电） 韩国实习医师大规模罢工、瘫痪医疗体系以来，韩国警方今天首度针对此案通知一名医师进行问话。

大约两周前，数千名实习医师递交辞呈并展开罢工，抗议政府在增招医学院学生以因应老龄化社会的计画。

首尔当局称这起罢工行动违法，且在罢工医师未依政府规定于2月29日最后期限前返回工作岗位之后，着手展开吊销他们执照的行动，并敦促对策划抗议行动的人士进行调查。

站在抗议行动最前线的韩国医学会（Korean Medical Association）之前便称，政府增招医学生的计画将破坏医疗服务品质。如今这个医学会已有多个办公室遭警搜索，多位高层也遭控违反医疗法，并被列为出境管制对象。

韩国医学会的朱秀浩（Joo Soo-ho，译音）在被控「帮助并教唆」发动抗议之后，今天现身首尔地方警察厅接受问话。

65岁的朱秀浩踏入警察厅之前告诉媒体说：「我很轻松的来到这里，因为我真的没有什么好躲藏的，也没有躲藏的理由。」

他说，「教唆指控罪根本无法成立，因为我们从未教唆」实习医务人员集体辞职。

他说医师们发动的是「非暴力」抗议行动，他呼吁政府别再「固执」并展开协商。

今天这场问话，是警方首次针对医疗人员展开与年轻医师罢工行动相关的调查。