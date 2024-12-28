韩国政治动荡冲击经济

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（法新社首尔27日电） 韩国总统尹锡悦本月3日发动的戒严以失败告终后，国会先后通过他与代理总统韩洙的弹劾案，日益加剧的政治动荡拖累韩元汇率续贬，更动摇国内企业与消费者的信心。

尹锡悦本月初宣布戒严来，虽然国会随即投票通过解除戒严令，韩元汇率仍持续走疲，韩元兑美元今天甚至一度下探2009年来最低水准。

不仅如此，根据韩国中央银行「韩国银行」（Bank of Korea）公布的最新数据，韩国企业与消费者的信心，也遭受COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发以来的最大打击。

原本负责代理尹锡悦总统职务的国务总理韩洙今天被国会弹劾后，改由副总理兼企划财政部部长崔相穆代行总统和国务总理职权。

61岁的崔相穆是资深经济技术官僚，他现在接手的2025年预算，被最大在野党共同民主党大砍4.1兆韩元（约新台币910亿元）。

凯投宏观公司（Capital Economics）分析师李泽（Gareth Leather）在写给客户的报告中表示，「已有迹象指出，这个（政治）危机正对经济造成冲击」，并且举例说明消费者和企业的信心均已下降。

他补充说，这场政治危机让已经陷入困境的韩国经济雪上加霜，在全球对半导体需求放缓的冲击下，韩国今年国内生产毛额（GDP）成长率预估只有2%。

李泽写道：「长期而言，政治两极化与因此产生的不确定性，可能有碍对韩国的投资。」

不过其他经济学家提到，韩国经济到目前为止都还相当成功地应对这场混乱。

早在本月4日，即尹锡悦宣布戒严隔天，韩国银行已承诺挹注充足的流动性以稳定市场，而韩国综合股价指数（KOSPI）自这场政治危机爆发来，跌幅不到4%。