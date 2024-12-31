韩国济州航空失事179死 空难引发机位退订潮

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（法新社首尔30日电） 韩国济州航空（Jeju Air）今天告诉法新社，在济州航空7C2216号班机失事造成179人罹难，酿成韩国死伤最惨重的空难后，公司正面临一波机位退订潮。

在昨天于务安发生的空难中，济州航空一架搭载181人的波音（Boeing）737-800客机从泰国飞到韩国，在发出求救讯号后以机腹着陆，然后撞上障碍物并起火燃烧。

除了2名空服员从机骸中获救外，机上的每个人都罹难。

济州航空高层向法新社表示：「从前一天（29日）午夜到今天下午1时，退订的机票数量来到约6万8000张。」

济州航空说，退订的国内航班机票约3万3000张，国际航空机票则约3万4000张。

济州航空又说，新的订位量仍保持不变。济州航空管理支援办公室负责人宋庆勋（Song Kyung-hoon，音译）在记者会上说：「鉴于当前情况，退票率比平常略高一些。然而，新的订位量仍保持稳定。」

知名旅行社也通报，由于空难引发民众对于航空交通的不安，现已出现大规模取消情况。

韩国规模数一数二大的旅行社向法新社表示：「在我们开门营业的头一个小时，就至少取消了400件。」

他们说：「还有许多人询问他们将搭乘的飞机是否为波音737-800，如果是的话，他们希望能够取消行程。」