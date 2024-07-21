立足瑞士 报道世界
登录

韩国第一夫人收名牌包涉操纵股价 检方传唤讯问

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社首尔21日电） 韩国检方今天表示，总统尹锡悦的夫人金建希因涉嫌操纵股票股价和收受一只名牌包，昨天遭检方传唤讯问。

首尔中央地方检察厅在声明中表示，检察官昨天对金建希进行了「面对面讯问」。韩国肃贪机构「国民权益委员会」上月才对外宣布，金建希收受名牌包案一案以「查无违法行为」结案。

金建希接受讯问之际，反对派呼吁对她进行特别调查。金建希先前因为收受迪奥名牌包遭控违反政府道德规范和涉嫌炒股，遭到各界严加检视。

去年曝光的一段偷拍画面似乎显示，金建希收受价值2200美元的迪奥包，后来被当地媒体称为「迪奥包丑闻」。这件丑闻重创尹锡悦本已低迷的支持率，连带造成其所属执政党国民力量党在4月国会选举惨败，未能夺回国会多数席次。

南韩法律明订公务员及其配偶禁止收取价值超过750美元的物品，因此金建希收受迪奥名牌包恐已触法。

另据韩联社报导，金建希的助理7月稍早曾向调查人员透露，第一夫人收到迪奥包的当天已指示她归还，但她忘记了。

尹锡悦今年2月首次回应「迪奥包丑闻」，他将此事斥为「政治阴谋」，并表示妻子收受迪奥包纯粹是因为难以拒绝。

但尹锡悦随后在5月一场记者会中罕见向社会大众致歉，他称妻子接受迪奥包是「不智之举」。

这并不是金建希首次受到社会大众如此关注，早在尹锡悦竞选总统期间，她就因为伪造学经历被迫出面致歉。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
2
6 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
46
61 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
14
46 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团