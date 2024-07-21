韩国第一夫人收名牌包涉操纵股价 检方传唤讯问

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（法新社首尔21日电） 韩国检方今天表示，总统尹锡悦的夫人金建希因涉嫌操纵股票股价和收受一只名牌包，昨天遭检方传唤讯问。

首尔中央地方检察厅在声明中表示，检察官昨天对金建希进行了「面对面讯问」。韩国肃贪机构「国民权益委员会」上月才对外宣布，金建希收受名牌包案一案以「查无违法行为」结案。

金建希接受讯问之际，反对派呼吁对她进行特别调查。金建希先前因为收受迪奥名牌包遭控违反政府道德规范和涉嫌炒股，遭到各界严加检视。

去年曝光的一段偷拍画面似乎显示，金建希收受价值2200美元的迪奥包，后来被当地媒体称为「迪奥包丑闻」。这件丑闻重创尹锡悦本已低迷的支持率，连带造成其所属执政党国民力量党在4月国会选举惨败，未能夺回国会多数席次。

南韩法律明订公务员及其配偶禁止收取价值超过750美元的物品，因此金建希收受迪奥名牌包恐已触法。

另据韩联社报导，金建希的助理7月稍早曾向调查人员透露，第一夫人收到迪奥包的当天已指示她归还，但她忘记了。

尹锡悦今年2月首次回应「迪奥包丑闻」，他将此事斥为「政治阴谋」，并表示妻子收受迪奥包纯粹是因为难以拒绝。

但尹锡悦随后在5月一场记者会中罕见向社会大众致歉，他称妻子接受迪奥包是「不智之举」。

这并不是金建希首次受到社会大众如此关注，早在尹锡悦竞选总统期间，她就因为伪造学经历被迫出面致歉。