韩国陷政治混乱 戒严风波时间轴回顾

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（法新社首尔4日电） 韩国总统尹锡悦去年12月3日宣布戒严，派士兵和直升机进驻国会试图军事接管引发政治风暴。经历数月政治动荡后，宪法法院今天判决弹劾成立，尹锡悦即刻去职。

以下是法新社整理的韩国戒严风波时间轴。

–2024年12月3日：宣布戒严

12月3日，尹锡悦在预算上与在野党发生争执后，透过电视演说颁布戒严令，这一幕令人想起昔日韩国独裁统治。

他表示自己希望保护国家不受「北韩共产主义势力的威胁，并铲除那些掠夺人民自由和幸福的反国家势力」。

尹锡悦宣布戒严令后派军前往国会，部队翻越围栏、砸碎窗户并以直升机垂降，显为阻止国会议员推翻戒严令，但国会议员12月4日凌晨仍以190对0票通过，要求解除戒严，当时国会外已聚集数以千计抗议群众。

后来士兵开始撤退，尹锡悦再度透过电视宣布解除戒严。抗议群众欢欣庆祝，而尹锡悦则销声匿迹。

–12月4日：在野推动弹劾

韩国在野党12月4日矢言推动弹劾案，并提出正式动议，分别对尹锡悦、国防部长、内政部长以及「戒严指挥官与警察厅长等军警界关键涉案人物」提出「叛乱罪」指控；警方宣布已就「叛乱罪」对尹锡悦等人展开调查。

–12月14日：尹锡悦遭国会弹劾

在300名国会议员中，有204人投票赞成弹劾尹锡悦，85人投票反对。尹锡悦遭停职，韩国宪法法院有6个月时间审理，总理韩?洙代理总统。

–12月30日：逮捕

尹锡悦第3度未到案应讯后，调查人员声请逮捕尹锡悦，是韩国史上首见弹劾程序完成前试图强制拘捕总统。

数百名尹锡悦支持者在他的官邸外集会，抗议对他的弹劾，尹锡悦在声明中矢言与支持者并肩作战，「保卫这个国家直到最后一刻」。

–2025年1月14日：弹劾案庭审

韩国宪法法院开始审理尹锡悦弹劾案，截至2月25日宪法法院为此开庭11次，其中部分由尹锡悦亲自出席并为自己的决定辩护。

–1月15日：尹锡悦遭逮捕

韩国检调人员试图进入尹锡悦官邸，而他的总统警卫人员、律师和支持者都试图阻止检调执行。经过协商后尹锡悦决定配合被带至公调处大楼。

尹锡悦在事先录制的讯息中说，他是为「避免流血」才接受讯问。尹锡悦拍摄入监照片，并接受身体检查，以刑事嫌疑人身分在看守所单人室度过第一晚，并于1月18日遭延押。

–3月8日：尹锡悦获释

法院以程序理由撤销羁押。尹锡悦在看守所外下车后，向哭泣和欢呼的支持者挥手致意。

尹锡悦获释后，每个周末都有数十万支持或反对尹锡悦人士走上街头，有些人甚至搭起帐篷通宵抗议。

–4月4日：弹劾成立即刻去职

宪法法院8名大法官一致通过弹劾成立，尹锡悦即刻免职成为韩国史上第2位遭弹劾下台元首。韩国最慢须于6月3日前改选总统。