韩抽检Shein儿童商品 塑化剂最高超标428倍

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（法新社首尔28日电） 韩国首都首尔政府今天表示，当局抽检中国时尚跨境电商Shein在韩国销售的8款皮质儿童用品，其中7款被检出含有毒化学物质，有1款童鞋塑化剂超标428倍。

Shein是总部设在新加坡的中国线上快时尚零售商，以极低价格提供种类众多的时尚服饰和配件，近年来全球人气飙升。

Shein爆发性成长，也导致其商业行为及安全标准受到更多检视，包括在欧洲联盟（EU）及韩国。首尔当局每周对Shein、中国电商巨头「拼多多」旗下Temu和阿里巴巴旗下全球速卖通（AliExpress）等平台销售的商品进行检测。

首尔当局在最新一轮抽检中，对Shein在韩国市场销售的8款皮质儿童用品进行品质安全检测，包括童鞋、皮包和皮带，发现多款含有大量「塑化剂」邻苯二甲酸酯（phthalates）。

据报导，上述抽检商品中有7款被检出含有毒化学物质，4款儿童包中有1款的甲醛含量超标1.2倍，其余3款的邻苯二甲酸酯类塑化剂含量最高超标153倍。

有2款儿童鞋和1款儿童皮带的邻苯二甲酸酯类塑化剂、铅、甲醛含量均超标，其中1款童鞋的邻苯二甲酸酯类塑化剂含量超标428倍。

邻苯二甲酸酯被广泛用于软化塑胶，存在于容器、美容产品和玩具等数千种产品中。然而，数十年来，人们已知道它们会导致荷尔蒙失调，并与肥胖、心脏病、部分癌症和生育问题有关。