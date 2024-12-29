韩飞机失事死亡人数攀升 代理总统：动员一切资源搜救

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（法新社首尔29日电） 韩国济州航空一架载有181人的班机从泰国曼谷起飞降落韩国时，冲出跑道撞护栏起火。代理总统崔相穆下令动员一切资源搜救。

韩国消防署（NFA）在声明中表示：「截至目前，有2人获救，62人死亡。」并补充说，其中25名罹难者为男性，37名为女性。影片显示，失事的7C 2216号航班机型为波音737-8AS。

法新社报导，消防署在声明中表示，目前已从飞机残骸中救出2人，包括一名机组人员和一名乘客。

根据韩国电视台文化广播公司（MBC）发布的影片，济州航空这架班机降落务安国际机场时冲出跑道并撞上护栏，发动机冒出浓浓黑烟，整架飞机旋即遭火焰吞噬。

务安国际机场位于韩国全罗南道务安郡，距离首尔西南方约288公里。

消防当局表示，已调动32辆消防车和大批消防人员赶赴现场。

韩国国土交通部表示，事故发生在今天上午9时3分（台湾时间上午8时3分），机上有175名乘客，其中两人为泰国籍，另有6名机组人员。

国土交通部在声明中说，当地时间上午11时左右，火势已被扑灭，相关人员正在「坠机现场展开搜救」。

韩国代理总统崔相穆（Choi Sang-mok）下令调动一切可用资源，全力展开搜救。

总统府表示，崔相穆正在与内阁成员召开紧急会议，讨论救援行动和应对措施。

这是济州航空自2005年成立以来首度发生致命事故。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）