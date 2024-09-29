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飓风海伦肆虐美东南部 仍逾270万户停电

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（法新社迈阿密29日电） 飓风海伦肆虐美国东南部各州，摧毁道路和桥梁，对从佛罗里达州到维吉尼亚州带来灾难性洪水，今天仍有逾270万户停电。

毁灭性飓风海伦（Hurricane Helene）肆虐，造成道路淹水、停电和其他危害，风暴造成严重灾损，强风暴雨使得部分城镇俨然已从地图上消失，截至今天仍有逾270万户停电。当局指出，搜救人员今天奋力设法盼能对有需要的灾民提供援助。

联邦紧急事故管理总署（Federal Emergency Management Agency）的摩尔－麦乐（Lori Moore-Merrell）说：「地方、州和联邦人员的搜救工作持续中。道路目前仍因积水和其也危害而严重封闭，阻碍复电、残骸清理、搜救和灾损评估等工作。」

国家气象局（National Weather Service）局长葛兰姆（Ken Graham）表示，由于水坝溃决造成风险，北卡罗来纳州西部今天还有3处地点洪水依旧湍急。

他表示，灾区天气情况预计要到10月1日左右才可望缓和。

美国红十字会（American Red Cross）的皮巴（Jennifer Pipa）表示，数以千计灾民持续向红十字会收容中心寻求协助。

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