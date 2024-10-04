飓风海伦重创美国东南部 累计212人罹难

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（法新社北卡罗来纳州艾西维尔3日电） 美国官员今天说，海伦飓风（Hurricane Helene）横扫美国数州造成重创后，已证实有212人罹难，使得海伦成了美国本土逾半世纪以来酿成死伤第2惨重的风暴。

美国总统拜登连续第2天视察东南部灾区，与饱受创伤的居民一同哀悼。这场风灾扰乱了数以百万计人的生活。

这场风暴导致乡镇和城市成了水乡泽国，数不清的道路无法通行，电力和供水服务也中断，许多社区在着手进行预计耗时数年的灾后重建工作之际仍惊魂未定。

法新社汇整官方数据后，确认北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、乔治亚州、佛罗里达州、田纳西州和维吉尼亚州有212人丧命。

超过半数罹难者都在遭洪患摧残的北卡罗来纳州，当地遭遇空前灾难，一些人形容情况有如刚经历世界末日。

拜登在乔治亚州雷城（Ray City）一座受灾的胡桃农场勘灾时表示：「我看见各位，也听见各位，我和各位一起哀悼，也承诺会支持你们。」

海伦是自2005年卡崔娜飓风（Hurricane Katrina）以来，在美国本土酿成死伤最惨重的飓风。卡崔娜当时造成1392人罹难。

尽管受灾6州展开数百起救援行动，并投入包括数以千计联邦人员、国民兵（National Guard）和现役军人在内的大规模动员应变，但罹难人数预计还会攀升。

有超过70人罹难的北卡罗来纳州班康郡（Buncombe County）重灾区在最新汇报中表示，「我们持续搜寻生还者」，由于山崩和桥梁毁坏，仍有居民与外界隔绝。