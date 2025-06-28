爆款迪拜巧克力掀起瑞士巧克力制造商对开心果的“疯抢潮”

2024年11月16日，500 块限量版“瑞士莲”迪拜巧克力在基尔希贝格“瑞士莲”博物馆开始发售。 Keystone / Walter Bieri

在中国人为情绪消费抢购Labubu盲盒时，海外则正为口腹之欲蜂拥抢购一款巧克力。抖音海外版TikTok上掀起的一股风靡全球的神级爆款”迪拜巧克力“热潮，促使瑞士巧克力公司纷纷推出自家”山寨“版本，从而导致开心果的需求激增。

9 分钟

迪拜巧克力由侨居迪拜的英裔埃及企业家莎拉·哈穆达(Sarah Hamouda)于2021年制作推出，她是总部位于迪拜的FIX甜点巧克力公司(Fix Dessert Chocolatier)的创始人。2023年，来自迪拜的美食网红玛丽亚·维赫拉(Maria Vehera)发布的一段首次品尝迪拜巧克力的视频外部链接，让这款塞填着开心果奶油、芝麻酱和卡达伊夫(kadayif，一种中东传统甜点中常用的酥脆烤制面丝)馅料的巧克力制品在TikTok上迅速爆红。

哈穆达的创意巧克力备受瞩目且好评如潮，促使世界各地的巧克力制造商相继推出了自家”山寨“版本的迪拜巧克力，并引发了对其中一种关键原料-开心果-的抢购潮。

开心果的价格在2024年达到27.81美元(约合199.66元人民币)的高点，而在2022年的售价还仅为17美元。迪拜巧克力在一夜之间被打上了“奢华美食”的烙印，瑞士巧克力制造商也紧跟潮流，推出了自家版本的迪拜巧克力。

外部内容

去年11月，”瑞士莲”(Lindt & Sprüngli)巧克力集团宣布将在其位于苏黎世附近基尔希贝格(Kilchberg)的巧克力博物馆中限量发售500块迪拜巧克力。每块手工制作、分量仅为150克的巧克力棒售价为14.95瑞郎(约合人民币132.23元)，并附有一份真品证书。这款巧克力棒每块内含近65颗开心果，足足占到了巧克力棒重量的24%。相比之下，该集团旗下此前出品的另一款特色系列Lindt Creation开心果巧克力棒仅含不到4颗开心果，重量仅占1.3%。

巧克力爱好者竞相排队抢购500块限量版的“瑞士莲”迪拜巧克力，该巧克力于2024年11月16日在基尔希贝格“瑞士莲”博物馆发售。 Keystone / Walter Bieri

为了能抢购到这款手工制作、内含开心果奶油的巧克力棒，全球各地的饕餮食客们纷纷排起了长队。六月初，类似的限量版巧克力在德国部分城市推出，其中一些令人垂涎、备受追捧的巧克力棒在网上的售价竟高达每条400瑞郎(约合人民币3538元)。起初看似一场宣传噱头的销售活动，因巧克力爱好者的热烈反响而获得了更长远的生命力。这种一次性的“瑞士莲”迪拜巧克力很快于2024年11月底在瑞士莲的部分门店发售。2024年11月底，这款限量版“瑞士莲”版本的迪拜巧克力迅速在部分门店上架销售。

下一步便是大众市场：就在今年3月，”瑞士莲”巧克力集团宣布已开发出 “瑞士莲”迪拜风格巧克力，将在网上和超市同步销售，售价定为9.95瑞郎(约合人民币88元)。这块145克的巧克力含有约30颗开心果，占巧克力棒重量的13%。

“这种口味(巧克力)的巨大成功，促使集团开发出具有类似配方的‘瑞士莲’迪拜风情巧克力，并面向市场批量推出，”该公司在2024年的财务报告中写道。

对开心果的需求激增

瑞士巧克力制造商”莱德拉”(Läderach)也于去年12月在部分瑞士商店推出了自家专属“迪拜巧克力”版本，将其命名为“新鲜巧克力·迪拜”(FrischSchoggi Dubai)，且仅允许每位顾客每天限购100克。

而在此之前，该公司已经开始将开心果加入其巧克力制品中，不过在进军迪拜巧克力市场时，它大幅增加了坚果的采购量，每条巧克力含有约25颗开心果，占巧克力条重量的15%。

“’新鲜巧克力·迪拜’的成功，意味着我们现在需要采购的开心果总量，与这波热潮来袭之前相比增加了大约50%，”该公司新闻发言人Matthias Goldbeck表示：“得益于我们与供应商之间长期建立的良好关系，到目前为止，开心果采购还不成问题。”

外部内容

在与”瑞士莲”巧克力集团联系时，对方并不愿透露其在采购开心果方面是否正面临困境。不过，该公司坦承目前正在密切关注市场动态。

“我们无法透露有关开心果采购的任何确切信息。我们能告知的是，我们拥有一套颇具前瞻性的采购战略，并且正在持续观测市场动向，”该公司发言人如是称。

而有目共睹的是，近年来，进入瑞士的开心果数量一直呈现出持续增长之势。

外部内容

即使是没有生产迪拜巧克力的公司也日渐感受到了压力。雀巢公司旗下品牌Damak和Cailler巧克力均含有开心果，也因此受到了当前这波巧克力界新风潮的影响。雀巢公司出品的Damak巧克力棒中所使用的开心果，采购自土耳其的加济安泰普地区(Gaziantep)。

“我们也感受到了迪拜巧克力风潮给开心果供应链带来的震荡。不过，我们目前仍有能力采购到足够的开心果，这要归功于我们不依赖中间商或代理商、而是从生产商或供应商购买开心果的直接采购模式，为了避免缺货、需求波动、交货延迟等不确定因素而设置的强有力的额外库存政策，以及备选供应商网络，“雀巢集团的新闻发言人介绍称。

外部内容

开心果供应商们也感受到了难以抑制的“迪拜巧克力效应”。经问询，国际坚果和干果理事会(INC, the International Nut and Dried Fruit Council)证实，迪拜巧克力所产生的影响已波及全球供应链。在今年5月于马略卡岛的帕尔马(Palma de Mallorca)举行的大会期间，该机构就开心果议题特别组织了圆桌讨论会。与会者证实，迪拜巧克力的热潮显著推动了全球对开心果的需求，尤其是对用于糖果制造等增值形式的开心果仁的渴求。

“INC发言人说：”行业领导者们不约而同地注意到，迪拜巧克力在网络世界中的病毒式传播和爆红现象不仅促进了其国内消费，还在全球供应链中产生了连锁反应，导致供应趋紧、价格上涨，“国际坚果和干果理事会的发言人坦言，”(开心果)加工商和种植者目前正通过将更多的带壳产品转向果仁加工来适应不断激增的需求，以满足不断变化的消费需求。“

(编辑：Virginie Mangin，编译自英文：张樱/dh)