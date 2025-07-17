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可持续性饮食显著降低患癌风险

可持续性饮食可显著降低患上癌症的风险。
可持续性饮食可显著降低患上癌症的风险。 Keystone-SDA

一项有瑞士研究人员参与的大型系统性综述研究发现，可持续性饮食与癌症风险和癌症死亡率的显著下降之间存在统计学上的相关性。

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如今“可持续性饮食”越来越被推荐为一种降低非传染性疾病、促进全球健康的策略。目前不健康的饮食模式被认为是加剧了全球癌症负担，而某些食物的生产方式则令环境问题进一步恶化。

“因此，研究可持续性饮食对癌症的影响具有关键意义，”雷根斯堡大学流行病与预防医学系的玛丽娜·卡斯珀(Marina Kasper)与其合著者指出，瑞士苏黎世大学的萨宾娜·罗尔曼(Sabine Rohrmann)亦参与了研究。这些研究人员在《柳叶刀》子刊《电子临床医学》(eClinicalMedicine)上发表了这项对现有科研文献的系统综述，分析了220万人的数据来源。

死亡率下降12%

该研究汇总了1983-2022年间全球开展的17项研究中有关可持续性饮食与癌症之间关系的19组评估结果，并对其进行系统性再分析。来自德国、奥地利、瑞士和英国的研究团队得出结论：“坚持可持续性饮食可显著降低癌症发病率(-7%)和死亡率(-12%)。”

无论如何，可持续性饮食对健康与环境两方面的潜在益处值得高度重视。不过，为了更有效地研究此类主题，仍需制定更统一的研究方法。目前使用的各项研究在某些情况下存在较大的结果差异。

植物性食品摄入比例偏低

根据《柳叶刀》2024年一个专家委员会的估算，2016-2021年间，全球与饮食相关的癌症发病率上升了8%。在西方工业化国家，约20%的癌症死亡与不健康饮食有关，尤其是植物性食品摄入比例不足。

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此次有瑞士研究人员参与的研究名为“Sustainable diets and cancer: a systematic review and meta-analysis”，其研究报告被发表于《柳叶刀·电子临床医学》杂志。

近年来，越来越多研究建议以“可持续性饮食”作为降低慢性病与环境压力的策略。这项研究是首个针对可持续性饮食与癌症发病和死亡风险之间关系的大型系统性综述与荟萃分析，涵盖1983-2022年间17项观察性研究、逾220万名参与者数据。

研究发现，与最低遵循组相比，高度遵循可持续性饮食者的癌症发病率降低7%，癌症死亡率降低12%。这一饮食模式强调以植物性食物为主，限制红肉、加工食品与高资源消耗型食品，同时也评估食物生产过程对环境的影响(如碳足迹、土地使用、生物多样性等)。研究同时指出，虽然总体趋势一致，但不同地区和饮食评分方式之间存在一定异质性。

在具体癌症类型上，研究发现肺癌和胃癌与可持续性饮食之间的负相关性最为显著，可能与饮食中的抗氧化成分、膳食纤维、植物雌激素等机制有关。相较之下，有机食品摄入频率与癌症的关联则不一致，目前尚无确凿证据显示有机饮食本身具有防癌作用。

尽管存在方法差异与潜在偏倚，研究作者认为，这项分析为“健康+环保”双重价值提供了有力支持，也突显未来应建立统一的可持续饮食评估标准，以便更有效整合全球研究成果，服务于公共卫生与气候政策。

信息来源：《柳叶刀·电子临床医学》本次研究全文外部链接

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