首尔：金正恩巩固女儿金主爱成为潜在接班人

（法新社首尔12日电） 南韩情报单位表示，北韩领导人金正恩近日已在巩固其女儿金主爱成为法定接班人。

金氏家族数十年来以铁腕统治北韩，利用围绕在「白头山血统」所建立的个人崇拜，主宰此一封闭的国家。

金正恩的女儿金主爱，长期被外界视为金正恩的接班人，这种观感近来更因金主爱多次高调露面持续升温。

南韩国家情报院指出，金主爱如今已明确「被指定为继承人」。

南韩国会议员李成权（Lee Seong-kweun，音译）在听取情报院的简报后，对媒体作出如上表示。

李成权说，这项评估「综合考量多项情况，包括（金主爱）在官方活动的曝光度日益提高」。

南韩情报机构去年曾指出，金主爱陪同金正恩高调访问北京后，似乎已经成为金正恩的接班人。

分析家认为，金主爱可能会被选为北韩劳动党中央委员会第一书记，这是北韩执政党内第二重要的职位。

北韩中央通信社（KCNA）发布的照片显示，金正恩1月1日前往锦绣山太阳宫谒陵，还有妻子李雪主及多名高层官员随行，拍照时金主爱就站在父母中间。

金正恩常在重要节日与周年纪念日参谒太阳宫，向其祖父、建国领袖金日成及父亲金正日致敬，此举被视为展现这个核武国家的世袭传承。