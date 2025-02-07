香港「粤剧特朗普」重现川普遇刺未遂 人气夯门票销售一空

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（法新社香港7日电） 香港粤剧作品「粤剧特朗普」近日吸引大批观众捧场，该剧最新戏码演出美国总统川普参与2024年选举及重返白宫的故事，包括他在宾州造势时遇刺未遂那令人惊心的一幕。

在「粤剧特朗普」（Trump on Show，特朗普为川普的中港译名）中，粤剧演员龙贯天戴着金色假发饰演川普（Donald Trump），陈鸿进则身穿西装外套、配戴珍珠项炼，扮演在选举中输给川普的前副总统贺锦丽（Kamala Harris）。

龙贯天用传统粤剧特有的高亢假音唱道：「这是一枚子弹！它想把我送进坟墓。」

法新社报导，香港一出荒谬剧重现了川普遭刺杀未遂事件，为有悠久历史的粤剧带来新灵感，吸引数百人至预计于3月吹熄灯号的新光戏院观剧。

老戏迷回忆，粤剧过去演出的多是中国故事与传说。.

「粤剧特朗普」于2019年首演后曾两度重演，是粤剧致力现代化并与年轻观众连结的一环，该演艺产业长年来挣扎求存。

编剧暨风水大师李居明表示：「观众想看刺杀场面如何以粤剧方式呈现。」

长达近4小时的「粤剧特朗普」戏票销售一空，这出戏从1972年时任美国总统尼克森（Richard Nixon）与中国国家领导人毛泽东会面开始，发展成一个关于川普寻找自己失散的中国双胞胎的故事。剧中角色甚至包括北韩国家领导人金正恩。

李居明说：「这是一出有黑色幽默的粤剧。我们不是在嘲弄这件事，但观众觉得这样很有趣。」

香港居民霍伊芳（Yvonne Fok，音译）谈到：「这出戏很有趣，因为它将时光旅行、中国和美国等无关联的不同元素融合在一起。」