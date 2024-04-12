香港双重国籍男遭判刑 国安法上路后首例

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（法新社香港11日电） 拥有葡萄牙国籍的香港男子黄�ゴ辖裉煲颉干慷�分裂国家」被判刑5年，成为北京制定的香港特区维护国家安全法实施以来，首位遭定罪的双重国籍人士。

法新社报导，黄�ゴ弦延�2月认罪，承认他是总部设在英国、现已解散的香港独立党主席，以及香港独立党6个网路平台的管理员。

根据检方说法，知名度不高的香港独立党指导原则包括「宣告中国非法占领香港」、「邀请英国和美国派兵到香港」，以及呼吁让香港成为「大英国协的独立成员国」。

检方指称，香港独立党的社群媒体平台上有42则贴文涉及「分裂国家」，贴文内容包括连署请愿请求外国军事干预，以及发起群众募资要为香港建立一支军队。

法官练锦鸿今天判处黄�ゴ�5年徒刑，称他「扭曲历史、妖魔化中国政府，鼓励以政治甚至武力手段摧毁香港特区及中国政府，又求助外国政府」。

现年41岁的黄�ゴ铣钟衅咸蜒阑ふ眨�他在2022年11月因「串谋煽动他人实施分裂国家」罪名遭到逮捕起诉，至今16个多月数次请求保释都遭到拒绝。

根据香港的「刑事罪行条例」，黄�ゴ系淖锩�最高可处2年徒刑。但检方去年3月将他的案件升级为适用于香港首部国安法。

港区国安法生效以来，已有290多人遭到逮捕，174人被起诉，其中112人被判有罪。