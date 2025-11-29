香港宏福苑大火128死 家属翻照片苦寻失联亲人

（法新社香港29日电） 自从香港宏福苑26日发生大火后，已夺走至少128条性命，有许多家属在死者辨识站、不同医院来回奔波，只是为了想找到家人身影，大家也仍未放弃与家人团聚的希望。

这场发生在香港宏福苑的大火已夺走至少128条性命，是自1980年以来全球最致命的住宅大楼火灾。香港当局表示，约200人的情况仍「不明」。

一名冯先生在岳母居住的地方化为火海后，已整整2天联络不上，但他仍未放弃要把岳母带回家的希望，与众多寻找家人的亲属一样，前往死者辨识站，与妻子一起翻看死者照片。

在辨识站两度无果后，冯先生也得知目前没有任何公立医院收治他的岳母。冯先生告诉法新社表示，「这非常折磨人，因为我必须看着那些我根本不想看到的东西」。

在医院中，一名黄小姐因找不到亲属而落泪，38岁的黄小姐说：「我们找不到她们，一直前往不同医院，询问是否有好消息。」另外，46岁的杨小姐表示，她在新闻中看到70岁母亲被抬上担架的照片，但打遍所有公立医院的电话后，仍找不到母亲的下落。

目前许多家属都在太平间辨识自己家人的遗体，在停车场里，工作人员先将数十具用黑色袋子密封的遗体卸下，接着悲痛的家属乘接驳车抵达。

工业伤亡权益会总干事萧倩文在太平间提供家属情绪支持，她形容那里的气氛「悲惨而凄凉」。萧倩文告诉法新社，「有些人失去了家人，他们必须立刻处理丧葬事宜，同时还要面对自己的情绪」。

萧倩文也指出，政府必须制定短、中、长期计画并做好心理准备，以决定如何提供全面协助给那些遭受重大创伤、失去亲人的民众。