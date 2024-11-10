马克宏：将出席欧国联法国对以色列之战

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（法新社巴黎10日电） 法国总统马克宏办公室今天宣布，他14日将出席欧洲国家联赛法国对以色列之战。在荷兰阿姆斯特丹暴力冲突一周后，巴黎警方将出动4000名警力、1600位体育场工作人员确保维安。

艾里赛宫（Elysee Palace）强调，马克宏（Emmanuel Macron）亲自出席，「在阿姆斯特丹本周赛后发生令人无法接受的反犹太主义行径之后，传达友爱和团结的讯息」。

以色列官员今天则敦促以色列球迷远离在巴黎举行的这场比赛。

以色列足球队特拉维夫马加比（Maccabi Tel-Aviv）与阿姆斯特丹阿贾克斯（Ajax Amsterdam）7日在阿姆斯特丹进行欧洲国家联赛（UEFA Nations League）赛事后发生球迷冲突事件，反犹民众对以色列球迷进行「打了就跑式」攻击。这在巴黎比赛前夕引发紧张情势升高。

两方人马都传出引爆冲突的零星事件，包括特拉维夫马加比球迷遭控呼喊并高唱反巴勒斯坦口号和歌曲。

阿姆斯特丹警方表示，部分马加比球迷在��中心水坝广场（Dam Square）焚烧巴勒斯坦旗、破坏一部计程车。

警方已逮捕63名涉案人士，预期还会有更多人被捕。

在耶路撒冷，以色列国家安全会议（National Security Council）今天呼吁以色列民众「避免出席跟以色列有关的体育比赛和文化活动，即将在巴黎举行的以色列国家队赛事尤其是重点所在」。