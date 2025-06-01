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马斯克否认服用K他命 谴责纽约时报造谣

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（法新社华盛顿31日电） 科技业亿万富豪马斯克今天反驳「纽约时报」一篇有关他2024总统大选期间曾食用大量K他命等麻醉药品的报导，说纽时「胡说八道」。

马斯克（Elon Musk）是川普2024年总统大选选战的最大金主，并于川普入主白宫后掌管「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE）。

「纽约时报」（The New York Times）昨天报导，2024年选战期间马斯克的K他命（ketamine）用量之大，导致他膀胱出问题。

据纽时报导，马斯克除了K他命也服用摇头丸和迷幻蘑菇，且去年他在各地奔走时随身携带药盒，但目前不清楚他在率领政府效率部期间是否也用药。

马斯克今天在社群平台X发文表示：「澄清一下，我没有服用药物！『纽约时报』完全是胡说八道。」

他还说：「我几年前曾试过『处方开立』的K他命，也在X上讲过，所以这根本不算新闻。它对走出黑暗的心理低潮有帮助，但我之后就没再用了。」

昨天是马斯克领导政府效率部的最后一天，在白宫告别会上，站在川普身旁的他眼尾有明显瘀青。

由于纽时才刚报导马斯克涉嫌用药，他接着就带伤出席告别会，引发大量关注。

马斯克表示，这道伤是他和5岁儿子X打闹时造成的，当时他叫孩子往他脸上打。

马斯克补充说：「结果他真打了。没想到连一个5岁小孩揍你一拳，其实真的会…」话说到一半就没说下去了。

昨晚有记者询问川普是否知道马斯克「经常用药」时，川普回答：「我不知道。我认为伊隆（马斯克的名字）是个很棒的人。」

马斯克先前即承认使用过K他命，表示这是医生开立处方来治疗「负面心态」的药物，并暗示服用这类药物对他工作有帮助。

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