马斯克：星舰2026年底飞火星 最快2029载人登陆

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（法新社华盛顿15日电） 美国太空探索科技公司（SpaceX）创办人马斯克今天表示，SpaceX星舰火箭将于2026年底前往火星，并搭载特斯拉人形机器人Optimus，此外人类「最快2029年」可登陆火星。

马斯克（Elon Musk）在其社群媒体X平台发文指出：「星舰（Starship）将于明年底搭载Optimus前往火星。如果登陆进展顺利，那么人类最快可能在2029年开始登陆（火星），不过2031年的可能性更大。」

星舰作为世上规模最大、力量最强的火箭，是马斯克达成殖民火星这项长远愿景的关键。

星舰高达123公尺，比美国自由女神像（Statue of Liberty）还高出约30公尺，设计目标是能够完全重复使用。

美国国家航空暨太空总署（NASA）也在等待星舰进行改良，以在其阿提米丝（Artemis）登月计画中使用星舰，这项计画的目标是在10年内让太空人重返月球。

但在SpaceX能执行这些任务前，这间公司必须证明星舰对机组人员安全可靠，且能在轨道上进行复杂的燃料补给作业，这对执行深空任务至关重要。

SpaceX本月6日进行星舰火箭第8次测试任务时与星舰失联，导致卫星部署示范失败；这是SpaceX今年连续第2次星舰任务以失败告终。

尽管星舰火箭的「超重型」（Super Heavy）第一节推进器按计画成功返回地面，星舰最后仍在太空爆炸解体。（译者：林沂锋/核稿：洪培英）