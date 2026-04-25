马来西亚任命新反贪首长 安华政府反腐承诺受检验

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（法新社吉隆坡25日电） 马来西亚今天任命前高等法院法官阿布杜（Abdul Halim Aman）担任马来西亚反贪污委员会的新首长，取代即将卸任的艾萨姆（Azam Baki），后者受到滥权及非法持股指控缠身。

法新社报导，马来西亚首相安华（Anwar Ibrahim）领导的政府对于打击国内贪腐的承诺，正受到愈来愈多检视。

艾萨姆自2020年起担任马来西亚反贪污委员会（Malaysian Anti-Corruption Commission，MACC）首长，但任内面临数项指控，包括不当持有1家上市公司的股份。

马来西亚政府已下令调查艾萨姆所受指控，但至今未公布任何结果。艾萨姆及马来西亚反贪污委员会则已否认所有不当行为的指控。

马来西亚反贪污委员会是2009年成立的联邦机构，负责调查及起诉公私部门的贪渎案件，拥有传唤个人、搜查、扣押财物及逮捕嫌犯等权力。

马来西亚至今仍挥之不去10多年前一马发展公司（1MDB）重大贪污案的阴影。当时数名大马最高层级官员盗用国家资金、挥霍于奢侈资产。

这起丑闻动摇马来西亚政坛，并导致自1957年大马独立后长期执政的执政联盟在2018年下台。