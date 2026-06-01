马来西亚社群媒体上路 未满16岁禁注册帐号

afp_tickers

2 分钟

（法新社吉隆坡31日电） 马来西亚网路安全新制今天上路，要求各大社群媒体平台验证用户年龄，禁止16岁以下儿少注册帐号。

这项新规定适用于马来西亚拥有800万以上用户的社群媒体，包括脸书（Facebook）、Instagram、TikTok和YouTube。

马来西亚通讯及多媒体委员会（MCMC）表示，当局将给予这些平台「宽限期」以落实相关措施，但未说明具体期程。

根据政府发布的相关问答集，未满16岁的用户今天起将不得注册社群媒体帐号，各平台预计将实施「年龄验证措施」，包括比对政府核发的身分证或护照等官方文件进行查核。

此外，社群媒体也须强化内容管理，平台必须「主动采取系统性措施，以降低有害内容风险」，例如建立「检举与回应机制、广告商验证措施，以及在适当情况下标示经变造的内容」。

马来西亚通讯及多媒体委员会表示，相关企业若未遵守上述2项规定，最高可开罚1000万马来西亚令吉（约新台币7900万元）。

澳洲去年12月成为全球首个要求TikTok、YouTube、Snapchat等主要平台移除未满16岁用户帐号的国家，否则将面临钜额罚款。

印尼同样将监管青少年网路使用权的责任归咎于平台方，并于今年3月强制实施未满16岁禁用社群媒体的禁令，未来拟扩大适用至「所有数位平台」，同时研拟将网购平台一并纳管。

土耳其国会则在今年4月通过相关法律，将禁止未满15岁儿童使用社群媒体；此外，挪威、希腊、法国、西班牙、丹麦等欧洲国家也已宣布将推出类似限制措施。