马查多女代领奖 诺贝尔和平奖委员会主席吁马杜洛下台

afp_tickers

2 分钟

（法新社奥斯陆10日电） 诺贝尔和平奖委员会主席弗里德内斯今天在颁奖典礼上敦促委内瑞拉总统马杜洛接受2024年大选落败结果并辞职，委内瑞拉反对派领袖马查多无法出席颁奖典礼，由女儿代为领奖并发表得奖演说，谴责委内瑞拉政府实施「国家恐怖主义」。

弗里德内斯（Jorgen Watne Frydnes）在致词时表示：「马杜洛先生，请接受选举结果，下台。」他随后补充：「为和平转型民主奠定基础。因为这是委内瑞拉人民的意志。」这段话还被现场掌声打断。

马查多（Maria Corina Machado）的女儿安娜（Ana Corina Sosa Machado）在致词中指出，在马杜洛执政下，有2500人遭到「绑架、失踪和酷刑」。

她表示：「这些都是联合国记载的违反人道罪行。国家恐怖主义正被用来埋葬人民的意志。」

马查多目前行踪隐密，无法亲自出席。

她在典礼开始前不久与弗里德内斯通话时表示，「感到非常难过也很抱歉」未能及时到场，并强调正设法前往，过程中「有许多人冒着生命危险，让我能抵达奥斯陆」。

挪威诺贝尔协会（Norwegian Nobel Institute）在典礼即将开始前表示，马查多「目前平安」，预计最迟明天抵达奥斯陆。

安娜在代为领奖时表示，马查多将会「很快」回到委内瑞拉。

「她渴望生活在一个自由的委内瑞拉，也永远不会放弃这个目标。因此我们都知道，我知道，她很快就会回到委内瑞拉。」（编译：陈政一）