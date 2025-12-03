马航MH370客机失踪逾10年 大马政府宣布重启搜索

afp_tickers

2 分钟

（法新社吉隆坡3日电） 马来西亚交通部今天表示，马来西亚航空公司MH370班机在失踪超过10年后，相关搜寻工作将于12月底恢复。

这架载有239人的波音（Boeing）777型客机2014年3月8日从吉隆坡飞往北京途中，从雷达萤幕上消失无踪，自此成为航空史上最大的未解谜团之一。

机上乘客有2/3为中国籍，其余则包括马来西亚、印尼、澳洲，及印度、美国、荷兰和法国等国国民。

尽管各方进行了航空史上最大规模的搜索行动，至今仍未寻获这架飞机。

马来西亚当局今天透过声明表示，「特此更新，马航MH370失踪残骸的深海搜索将于2025年12月30日恢复进行」。

交通部表示，海洋探勘公司「无限海洋」（Ocean Infinity）将在「经评估后最有可能找到飞机的目标区域」进行搜索。

最近一次在南印度洋的搜索于4月暂停，因当时「不是适合的季节」。

这次搜索将依循「无限海洋」先前的搜索模式，采「找不到就不收费」原则，政府仅在这间公司找到飞机时才会支付费用。

总部位于英国和美国的「无限海洋」曾于2018年主导过搜索但未成功，之后同意于今年展开新一轮搜索。

最初由澳洲主导的搜索行动在3年内涵盖了印度洋12万平方公里的范围，但除了几片碎片外，几乎没有找到任何飞机的踪迹。

交通部表示，最新的进展凸显了「为受这场悲剧影响的家属提供一个了结」的承诺。

罹难者家属曾于2月表示，希望新的搜索最终能带来一些答案。