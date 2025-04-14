驳半导体产业豁免关税 川普称没人能脱身「尤其中国」

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（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普今天在社群媒体平台发文， 强调没有人能从不公平的贸易差额和非货币关税壁垒中脱身，「尤其是目前为止对待我们最恶劣的中国！」

在华府为特定科技产品豁免对等关税后，美国总统川普今天又施压说，对中国智慧型手机和电脑豁免对等关税之举将是短暂作法，并且矢言对半导体业进行国安贸易调查。

他说：「周五（11日）并未宣布任何关税『豁免』。这些产品仍需缴纳现行的20%芬太尼（Fentanyl）关税，它们只是被归入不同的关税『类别』。假新闻媒体知道这一点，但拒绝报导。」

他并表示：「美国政府正在检讨半导体和电子产品供应链，这是即将进行的国家安全关税调查的一部分。这件事所揭示的是：我们必须在美国制造产品，我们不会被其他国家挟持，特别是像中国这样的敌对贸易国，它会竭尽全力不尊重美国人民。」

美国商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）今天稍早表示，政府先前将一系列电子产品从对等关税豁免只是暂时性的，将对这些产品另课新的个别关税，可能会在「一两个月内」实施。

卢特尼克说，川普将于一或两个月内对半导体、电脑和其他电子产品徵收「一种特殊的重点关税」，并且会针对半导体和药品课徵产业关税（sectoral tariffs）。他表示，这些新关税将在川普的所谓对等关税之外。（译者：何宏儒/核稿：刘文瑜）