12岁犹太女孩遭性侵 巴黎数百人抗议反犹

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（法新社巴黎20日电） 法国一名12岁犹太女孩本月15日遭轮奸，引发全国愤慨，数百人今天走上巴黎街头抗议反犹主义和「性侵文化」。

这起轮奸案发生后，反种族歧视团体、人权和女权组织号召示威。

反种族歧视团体SOS Racisme会长索波（Dominique Sopo）说，这是「一桩令人毛骨悚然的反犹罪行」。

妇女基金会（Women’s Foundation）主席梅菲尔（Anne-Cecile Mailfert）说，此案反映出加萨（Gaza）战争以来反犹主义盛行，也凸显「被灌输色情内容」的「年轻人较有可能接受性侵文化」。

24岁的犹太女子斯菲兹（Ner Sfez）说，她是出来抗议「汇集性别歧视与反犹主义」的罪行。

这起案件经媒体报导后，昨天已有数百人在巴黎与里昂（Lyon）示威。

警方消息人士透露，住在巴黎西北郊库尔布瓦市（Courbevoie）的受害犹太女孩告诉警方，案发当天，有3名12岁到13岁的男孩在她家附近一座公园接近她。

一名警方消息人士告诉法新社，她被拖到一个棚子里遭受殴打和性侵，这些人还威胁要杀害她，并说了一些反犹言论。

其中一名男孩把性侵过程录影下来，另一名男孩扬言，如果她敢说出去，就会杀掉她。

两名13岁男孩本月18日被控轮奸、反犹侮辱和暴力，以及威胁杀人，目前已被拘留。

另一名12岁男孩被控反犹侮辱和暴力、威胁杀人，但未被控性侵，并已获准返家。

除了以色列和美国之外，就属法国犹太社群最庞大。

以处理警察暴力案件闻名的律师阿里米（Arie Alimi）身兼法国人权联盟（Human Rights League）副会长，他说，反犹主义、种族歧视和性别歧视「随处可见」。

在法国即将于本月30日和7月7日举办国会选举两轮投票之前，阿里米呼吁选民不要让极右翼掌权以「实施种族歧视、反犹和性别歧视的政策」。

但他也说，听到「部分自称左派人士的反犹言论」令他很伤心。