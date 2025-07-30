15个西方国家联合呼吁承认巴勒斯坦国

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（法新社巴黎30日电） 法国外交部长巴霍今天指出，法国和另外14个西方国家呼吁全球各国采取行动承认巴勒斯坦的国家地位。

法国和沙乌地阿拉伯昨天在美国纽约共同主持会议，15国外交部长会后于深夜发出上述联合声明。这项会议旨在重启以色列和巴勒斯坦并存的「两国方案」。

巴霍（Jean-Noel Barrot）在社群平台X帐号中发文说：「法国与14个国家在纽约集体呼吁：我们表达承认巴勒斯坦国的愿望，邀请尚未采取相同作为的国家加入我们。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）上周宣布，他将于9月正式承认巴勒斯坦的国家地位，引发以色列和美国强烈反对。

法国期盼正式承认巴勒斯坦国之举能够营造出一股氛围。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）昨天宣布，英国9月将正式承认巴勒斯坦国，除非以色列采取各种「实质措施」，包括同意加萨走廊（Gaza Strip）停火。

施凯尔此一呼应法国之举将使这两个欧洲盟国开七大工业国集团（G7）成员国的先例。

加入上述15国共同声明的包括西班牙、挪威、芬兰，内容确认这些国家对于重启两国方案「坚定不移的承诺」。

包括澳洲、加拿大、纽西兰在内，尚未承认巴勒斯坦国的9个签署国外长表达「愿意承认或积极考虑我国予以承认」的立场。

在这项会议中，17个国家、欧洲联盟和阿拉伯联盟（Arab League）共同呼吁巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯（Hamas）解除武装、结束对加萨的统治，以终结在当地的这场毁灭性战争。