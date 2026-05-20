2日人上海遭袭受伤引发关注 东京要求中方厘清案情

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（法新社上海20日电） 日本驻上海总领事馆今天向法新社表示，上海一间餐厅发生持刀攻击事件，造成两名日本人受伤，东京已要求中方厘清事实并确保日本国民安全。

这起事件成为中日之间最新的外交摩擦。日本首相高市早苗曾表示，若中国入侵台湾，日本可能进行军事介入，导致两国关系紧张。

上海浦东公安分局昨天透过社群媒体表示，他们接获通报称，一名男子在某餐厅内「持水果刀伤人」。这名杨姓、具有精神疾病病史的嫌犯是一名59岁男子，已在现场遭拘捕。

根据警方声明，一共有三人被送往医院治疗，随后日本媒体报导，其中两人为日本公民。

日本驻上海总领事馆证实，两名日本公民在事件中受伤，目前正接受治疗。

日本驻上海总领事馆发言人声明表示：「日本政府已要求中国政府厘清事实并提供明确说明，同时确保日本国民的安全与保障。」

日本内阁官房长官木原稔随后也证实，东京已正式要求中方说明，并向所有居住在中国的日本公民发布警示。

他说：「政府将持续与各方保持联系，并从保护日本国民的立场出发，提供一切可能的支援。」

据报导，事发餐厅与警方公布的大致地址相符，今天现场已恢复平静。

法新社记者观察，事发餐厅所在的购物中心内有多名身穿灰色西装、疑似保全人员的人员驻守。（编译：徐睿承）