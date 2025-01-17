2024全球逾360记者被囚 中国以色列监禁人数最多

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（法新社纽约16日电） 保护记者委员会（CPJ）今天发布的报告指出，截至2024年12月有超过360名媒体工作者身系囹圄，其中以中国和以色列监禁的人数最多。

法新社报导，总部位于纽约的保护记者委员会在年度调查统计中指出，截至2024年12月1日，有361名媒体工作者关押在狱中，人数为自2022年以来最高，当时统计到370人入狱。

保护记者委员会表示，中国、以色列和缅甸分别拘禁了50名、43名和35名记者，「在记者因工作而遭监禁人数又创新高的一年，成为世界上3个纪录最差的国家」。

保护记者委员会说，中国「普遍的审查制度」导致很难确定遭监禁记者的确切人数，并强调香港的案件不断增加，特别是媒体大亨黎智英自2020年12月以来遭持续监禁。

保护记者委员会指出，以色列是一个多党制民主国家，在2023年加萨战争爆发前，很少出现在年度监禁名单上。

然而，保护记者委员会表示，「以色列因试图压制来自所占领的巴勒斯坦领土的报导，去年囚禁记者人数排名跃升至第2位」，并指所有遭以色列拘留的记者都是巴勒斯坦人。

亚洲仍是监禁记者人数最多的地区，除中国和缅甸囚禁记者人数名列前茅之外，越南有16人、阿富汗2人、孟加拉4人、印度3人、菲律宾1人。（译者：纪锦玲）