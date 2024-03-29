40年来英语歌曲出现变化 研究：歌词更简单且重复

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（法新社巴黎28日电） 根据今天发表的一项研究显示，1980年至2020年之间英语歌曲的歌词变得愈来愈简单且重复性高，同时也变得更为愤怒和自恋。

欧洲一组研究团队分析1980年至2020年之间超过1万2000首英语歌曲的歌词，涵盖饶舌、乡村、流行、节奏蓝调和摇滚等歌曲类型。

在详细介绍歌词如何变得更加单调之前，这份研究指出，美国传奇创作歌手巴布狄伦（Bob Dylan）曾荣获诺贝尔文学奖。

研究作者之一、奥地利茵士布鲁克大学（University of Innsbruck）学者赞格尔（Eva Zangerl）拒绝点名编写简单歌词的新艺人身分。

但她强调，歌词可以成为「社会的镜子」，反映文化的价值观、情感和关注议题如何随着时间推移而变化。

赞格尔告诉法新社：「过去40年来，我们也目睹音乐领域出现巨大变化，从音乐的销售到制作方式都是。」

这40年之间，人们听音乐的方式不断改变。1980年代的黑胶唱片和卡带被1990年代的CD取代，接着网路的到来催生现今演算法驱动的串流影音平台。

这项研究刊登于国际期刊「科学报告」（Scientific Reports），研究人员观察歌词想表达的情感、使用多少不同且复杂的字词，以及它们的重复频率。

赞格尔指出：「综观所有的音乐类型，歌词都有变得更为简单和重复的趋势。」