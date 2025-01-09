5位前现任总统齐现身致敬 卡特国葬让美国短暂团结

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（法新社华盛顿9日电） 美国今天为已故前总统卡特举行国葬，5位现任及前任总统齐聚华盛顿国家大教堂（Washington National Cathedral），让分裂的美国短暂出现全国团结的一刻。

共和党籍前总统川普（Donald Trump）在全国哀悼日的今天与民主党籍前总统欧巴马（Barack Obama）握手。而在出现这幅历史性场景的11天后，川普将二度执掌白宫。

即将卸任的现任总统拜登（Joe Biden）及前总统小布希（George W. Bush）、柯林顿（Bill Clinton）都来到覆盖国旗的卡特（Jimmy Carter）灵柩附近，一同向卡特致敬。

82岁的拜登为同为民主党的老友致悼文。他赞扬卡特的「品格」，并称卡特虽然看起来像是旧时代的人，「其实他清楚预见未来」。

拜登还说，「我们有义务不包庇仇恨，并挺身面对…最大的罪恶，即滥用权力」，似乎藉这番言论暗批川普。

拜登经常批评川普的种族歧视言论及其试图推翻2020年大选结果，对民主构成严重威胁。而拜登20日将把白宫大位交还川普。

川普在今天仪式开始入座前，也罕见与他第一任期的副总统彭斯（Mike Pence）握手互动。彭斯4年前拒绝协助川普推翻输给拜登的大选结果，两人为此闹翻。

在去年11月总统大选败给川普的民主党籍现任副总统贺锦丽（Kamala Harris）随后入场，她似乎没跟川普互动。前第一夫人蜜雪儿・欧巴马（Michelle Obama）并未出席。

卡特于2024年12月29日逝世，享嵩寿100岁，他在1977年到1981年担任一任总统，因卸任后为人道主义付出的努力广受赞赏，于2002年荣获诺贝尔和平奖。他是美国第39位总统，也是最后一名生于20世纪初，来自所谓「最伟大世代」的总统。

卡特的灵柩日前运抵华府并停灵国会供民众瞻仰遗容，军人今天上午将灵柩抬出国会大厦并运往国家大教堂，现场也鸣放21响礼炮向卡特致敬。

结束上午在华府的仪式后，卡特的遗体将与他的4个孩子及家族成员一同上机飞回故乡乔治亚州举行私人葬礼。