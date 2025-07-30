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8.7强震袭俄远东外海　太平洋多地发布海啸警报

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（法新社东京30日电） 美国「太平洋海啸警报中心」指出，俄罗斯远东外海发生规模8.7强震，促使太平洋多地发出海啸警报，包括日本、夏威夷、俄罗斯与厄瓜多，加州沿岸居民也接获海啸预警。

总部设在美国夏威夷檀香山市（Honolulu）的太平洋海啸警报中心（Pacific Tsunami Warning Center）说，这起强震可能引发高达3公尺的海浪，恐波及俄罗斯、夏威夷，甚至远至南美洲西岸的厄瓜多与智利。

美国也针对北美西岸发布一连串不同程度的海啸警报，范围从阿拉斯加（Alaska）一路延伸至整个加州海岸。

日本气象厅也调升海啸警报，称浪高可能高达3公尺。美国地质调查所（USGS）已将地震规模从稍早的8.0上调至8.7。

日本气象厅在社群媒体平台X发文说，「本地时间7月30日8时37分（台湾时间7时37分）发布海啸警报」，并警告「海啸将反覆侵袭。在警报解除前，请勿下海或靠近岸边」。

日本放送协会（NHK）报导，海啸预计在上午10时至11时30分之间袭来，浪高可达1公尺，呼吁居民远离海岸及河岸地区。

法新社驻地记者说，美属关岛发布警报，加州居民的手机也响起海啸警报通知。

太平洋海啸警报中心表示：「夏威夷群岛西北部…与俄罗斯沿岸部分地区可能出现超过3公尺海啸浪高…（情况）危险。」

地震地区目前已发生至少6次余震，其中一次规模6.9，另一次为6.3。

根据美国地质调查所数据，此次震央与1952年一场规模9.0强震大致相同，那场地震引发了席卷整个太平洋的毁灭性海啸。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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