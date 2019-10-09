（法新社东京9日电） 一名加拿大籍男子声称，雇主三菱日联摩根士丹利证券在他试图请育婴假后，开始对他有职场霸凌行为，最后甚至解雇。这名不满的父亲对公司提告，今天在东京出庭。

法新社报导，这已是日本近几周第二起育婴假诉讼。由于日本的出生率属全球末段班，相关司法案件引起社会关注。

因育婴假杠上三菱日联摩根士丹利证券（Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities）的伍德（Glen Wood）今年49岁，在日本已居住约30年。他的儿子2015年10月出生，是早产儿。

伍德表示，他当时在尼泊尔工作的伴侣产下两人儿子前，他就向雇主申请日本法律赋予的育婴假，但公司方面却迟迟不批准，无视他甚至为证明与儿子的血缘关系，所提出的基因检测报告。

伍德今天出庭前指出：「我知道这是老派企业思维，但仍很惊讶。事关紧急状况，我的儿子躺在加护病房，他们却不让我放育婴假。」

「我想，男人请育婴假大概果真视同叛国吧。」

三菱日联摩根士丹利证券直到2015年12月耶诞节，也就是伍德儿子出生约两个月后，才让他请假探望儿子。

根据伍德的说法，2016年3月携儿回日本后，他在职场被排挤，甚至因此消沉沮丧，不得不请6个月病假。当他再度回到工作岗位，公司先是让他休无薪假，接着干脆解雇。

三菱日联摩根士丹利证券否认有压迫排挤情事，宣称支持员工请合法育婴假的权利。

根据日本法律，孩童双亲皆可请长达一年的育儿假，且若缺乏托育场所，可增加请假日数，但实际上，仅约6%父亲会执行这项法定权利。据称这和来自雇主的压力及社会崇尚长工时有关。

此外，一旦劳资双方因育儿假发生诉讼，法官也倾向作出对资方有利的判决，因为难以证明所谓的职场不当对待为劳方请假所引起。

根据调查，就算请育儿假，超过70%日本男性两周内就会回公司上班。

日本政府近日宣布，希望在2020年前将请育儿假的男性人口比例提升至13%。（译者：陈韵聿/核稿：陈昱婷）

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