此内容发布于2019年9月24日 上午8:20

（法新社日内瓦24日电） 由于美国政府扬言最快下月退出万国邮政联盟（Universal Postal Union），各国代表官员今天在这个隶属联合国（UN）且制定国际邮资的机构召开紧急会议。

美国总统川普政府去年10月宣布，美国打算退出万国邮政联盟，并批评目前制度订定的邮资费率对美国不公，且让中国等国家的相关业者受益。

白宫贸易顾问纳瓦洛（Peter Navarro）今天出席万国邮政联盟在日内瓦举行的紧急会议，他说自己过去11个月「都在为美国可能的顺利退出做准备」。

但纳瓦洛强调，他也跟万国邮政联盟总干事胡笙（Bishar Hussein）及许多其他国家密切合作，以解决所谓的终端费（terminal dues）制度，他还说「会议室里的每个人都知道制度出了问题」。

万国邮联具有145年历史，本周为期3天的会议，仅是这个机构所召开的第3次特别大会。

万国邮联发言人道奇（David Dodge）上周在日内瓦向记者表示，与会各方「正致力确保美国留在万国邮联」。

万国邮联总部位于瑞士伯恩（Bern），目前共有192个会员国。对于中国等新兴及开发中国家的大宗邮件与小型包裹，万国邮联制定较为低廉的邮资。

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