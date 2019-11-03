此内容发布于2019年11月3日 下午7:05

（法新社纽约3日电） 麦当劳今天宣布开除总裁兼执行长伊斯特布洛克（Steve Easterbrook），因为他与一名员工发生两情相悦的办公室恋情，违反公司政策，展现他「糟糕的判断力」。

麦当劳在声明中表示，经过调查后，董事会1日表决决定革职52岁的伊斯特布洛克。麦当劳的政策是不容许执行长与公司任何人有深入交往的关系。麦当劳美国公司总裁肯普钦斯基（Chris Kempczinski）将接任总裁暨执行长，肯普钦斯基也当选为董事会成员。

声明指出：「伊斯特布洛克…近期与一名员工发生恋情，董事会认定他违反公司政策，表现出糟糕的判断力，决定与他分道扬镳。」

麦当劳援引董事长赫南德兹（Enrique Hernandez Jr）的话表示，肯普钦斯基「具备适当的能力和经验来率领我们美国事业，特别是美国加盟商的财务和业务成果都相当亮眼，并监督全球策略、商业发展和创新」。

根据「华尔街日报」（Wall Street Journal），伊斯特布洛克今天在寄给员工的电子邮件中道歉，并承认这段恋情「是个错误」，「鉴于公司的价值观，我同意董事会的决定，现在是我继续前进的时候了」。

麦当劳10月22日公布的最新一季财报显示，第3季获利较去年同期下滑1.8%至16亿美元，营收增加1.1%至54亿美元。（译者：陈昱婷/核稿：蔡佳敏）

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